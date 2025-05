Milano, 18 mag. (LaPresse) – “Buon incontro con il vicepresidente degli Stati Uniti J. D. Vance e il Segretario di Stato Marco Rubio a Roma”. È quanto scrive in un post sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Durante i nostri colloqui abbiamo discusso dei negoziati a Istanbul, dove i russi hanno inviato una delegazione di basso livello composta da persone prive di potere decisionale”, aggiunge, “ho ribadito che l’Ucraina è pronta a impegnarsi in una diplomazia reale e ho sottolineato l’importanza di un cessate il fuoco completo e incondizionato il prima possibile”. “Abbiamo anche accennato alla necessità di sanzioni contro la Russia, al commercio bilaterale, alla cooperazione in materia di difesa, alla situazione sul campo di battaglia e al prossimo scambio di prigionieri”, continua il leader ucraino, “è necessario esercitare pressioni sulla Russia affinché sia disposta a porre fine alla guerra. E, naturalmente, abbiamo discusso delle misure congiunte da adottare per raggiungere una pace giusta e duratura”. Zelensky infine conclude: “Ringrazio tutto il popolo americano per il sostegno e la leadership dimostrati nel salvare vite umane”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata