Milano, 18 mag. (LaPresse) – “Oggi in Vaticano, insieme ai rappresentanti di molti paesi e a migliaia di fedeli provenienti da ogni parte del mondo, abbiamo partecipato alla Messa di inaugurazione del pontificato di Papa Leone XIV. Siamo grati per le parole speciali pronunciate oggi durante la solenne Messa sulla necessità di una pace giusta e per l’attenzione rivolta all’Ucraina e al nostro popolo. Ogni nazione merita di vivere in pace e sicurezza”. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social dopo la messa di inizio Pontificato di Leone XIV. “Porgiamo le nostre congratulazioni per l’inizio di questa missione molto speciale”, aggiunge, “possano essere ascoltate le preghiere per una pace giusta e una vita dignitosa per tutti i popoli”.

