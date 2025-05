Milano, 18 mag. (LaPresse) – “Oggi ci riuniamo a Roma per celebrare l’inizio del pontificato di Papa Leone XIV. Sin dalla sua elezione, Sua Santità ha portato un profondo messaggio di pace. Una pace sostenuta dalla comprensione e dalla perseveranza”. È quanto scrive sui social la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, presente alla messa di inizio Pontificato. “È un messaggio che risuona profondamente in tutto il mondo, e in particolare nel nostro continente”, aggiunge von der Leyen, “in Europa sappiamo bene che la pace non può essere data per scontata. Deve essere costruita, coltivata e custodita con cura. Mentre Papa Leone XIV intraprende il suo magistero, camminiamo con lui nella sua visione: la pace come miracolo che tutti siamo chiamati a plasmare”.

