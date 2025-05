Città del Vaticano (Vaticano), 18 mag. (LaPresse) – “Saluto tutti voi con il cuore colmo di gratitudine, all’inizio del ministero che mi è stato affidato”. Così Leone XIV aprendo l’omelia della messa di inizio Pontificato. Il Pontefice ha citato Sant’Agostino: “Ci hai fatti per te, [Signore,] e il nostro cuore non ha posa finché non riposa in te”, un brano tratto dall’opera più nota del Santo, padre dell’ordine di Prevost, ‘Le Confessioni’.

