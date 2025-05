Milano, 18 mag. (LaPresse) – “Oggi ho il privilegio di rappresentare Israele alla storica inaugurazione di Papa Leone XIV in Vaticano. Sono grato per il fatto che uno dei primi atti del Papa sia stato quello di chiedere l’immediato ritorno di tutti i nostri fratelli e sorelle che sono stati tenuti in ostaggio a Gaza per 590 giorni di agonia”. È quanto scrive in un post sul social X il presidente d’Israele Isaac Herzog. “Spero che il suo pontificato inauguri una nuova era di cooperazione tra tutte le fedi e rafforzi ulteriormente l’amicizia tra ebrei, cristiani e musulmani in Terra Santa”, aggiunge, “sono ansioso di lavorare insieme per approfondire i legami storici tra Israele e la Santa Sede, e spero di poter presto dare il benvenuto a Sua Santità in Terra Santa come potente simbolo di questo importante legame”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata