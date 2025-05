Città del Vaticano (Vaticano), 18 mag. (LaPresse) – “Noi vogliamo dire al mondo, con umiltà e con gioia: guardate a Cristo. Avvicinatevi a Lui. Accogliete la sua Parola che illumina e consola. Ascoltate la sua proposta di amore per diventare la sua unica famiglia: nell’unico Cristo siamo uno. E questa è la strada da fare insieme, tra di noi ma anche con le Chiese cristiane sorelle, con coloro che percorrono altri cammini religiosi, con chi coltiva l’inquietudine della ricerca di Dio, con tutte le donne e gli uomini di buona volontà, per costruire un mondo nuovo in cui regni la pace”. Lo ha detto Papa Leone XIV nell’omelia della messa di inizio pontificato.

