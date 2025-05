Città del Vaticano (Vaticano), 18 mag. (LaPresse) – “Amore e unità: queste sono le due dimensioni della missione affidata a Pietro da Gesù”. Così Papa Leone XIV nell’omelia della messa di inizio Pontificato. “A Pietro – afferma Prevost -, dunque, è affidato il compito di ‘amare di più’ e di donare la sua vita per il gregge. Il ministero di Pietro è contrassegnato proprio da questo amore oblativo, perché la Chiesa di Roma presiede nella carità e la sua vera autorità è la carità di Cristo. Non si tratta mai di catturare gli altri con la sopraffazione, con la propaganda religiosa o con i mezzi del potere, ma si tratta sempre e solo di amare come ha fatto Gesù”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata