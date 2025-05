Milano, 17 mag. (LaPresse) – “L’Italia può e deve dare un contributo”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, nelle dichiarazioni alla stampa rilasciate a fianco della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del loro incontro a Palazzo Chigi, rispondendo a una domanda relativa al gruppo dei ‘volenterosi’ sull’Ucraina. “Vogliamo approfondire questo formato nelle prossime settimane e nei prossimi giorni. Conoscete la storia di questo formato dei volenterosi, nato come E3”, cioè Francia, Germania e Regno Unito, “nei colloqui dei giorni scorsi con Zelensky ho coinvolto anche il premier della Polonia”, anche perché il Paese “è così vicino, ma siamo d’accordo sul fatto che l’Italia deve svolgere ruolo”, ha detto il cancelliere. “Ci saranno colloqui in Ue prossimamente, in modo che ci sia un ruolo dell’Italia nella risoluzione del conflitto. Non possiamo farci separare in Ue, non ci sono membri di serie A o B, c’è un interesse comune in Ue” e “l’Italia può e deve dare un contributo”, ha concluso Merz.

