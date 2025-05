Milano, 17 mag. (LaPresse) – “Le operazioni di ricerca seguite alla grave valanga sull’Eiger sono terminate e tutte le persone sono state trasportate in elicottero in luogo sicuro”. Lo riferisce la polizia cantonale di Berna in un post su X, specificando che, “secondo le informazioni attualmente disponibili, non risultano altre persone disperse”.

