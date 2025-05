Roma, 17 mag. (LaPresse) – “Abbiamo affrontato uno dei temi che ci stanno sicuramente più a cuore, che è il tema dell’immigrazione. Abbiamo fatto il punto su una collaborazione già in atto nel quadro del Processo di Roma. Io riscontro grandissima sintonia con il cancelliere Merz e penso davvero che lavoreremo molto bene insieme per consolidare quel cambio di approccio che si è affermato in questi anni in Europa e che ritiene prioritaria la lotta ai trafficanti di esseri umani, la difesa dei confini esterni, il rispetto della legalità, il rafforzamento dei rimpatri e una cooperazione da pari a pari, nuova, un nuovo modello di cooperazione con i paesi africani, con i paesi di origine, con i paesi di transito”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa al termine del bilaterale a palazzo Chigi con il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. “Sono molto contenta che ci sia interesse da parte del cancelliere a partecipare ai lavori del gruppo di paesi like-minded che si incontrano prima dei Consigli europei proprio per fare il punto su come affrontare la grande questione migratoria, anche con soluzioni innovative come ad esempio il nostro protocollo con l’Albania, e quindi su questo penso che ci sia margine per lavorare molto bene insieme”, ha concluso Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata