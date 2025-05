Milano, 17 mag. (LaPresse) – Una fonte vicina alla trattative indirette in corso a Doha tra Israele e Hamas ha riferito che i colloqui stanno procedendo con slancio e che nelle prossime 24 ore potrebbe esserci una svolta. Alla luce di questi sviluppi, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha deciso che la squadra negoziale israeliana rimarrà a Doha. Lo riferisce l’emittente pubblica israeliana Kan. Secondo il piano in discussione, dieci ostaggi vivi saranno rilasciati immediatamente, in una sola volta, e avrà inizio un cessate il fuoco immediato della durata di un mese e mezzo o due mesi. Il decimo giorno dell’accordo, Hamas presenterà un elenco con lo stato degli ostaggi, sia vivi che morti. Inoltre, sarà discussa la liberazione di 200-250 prigionieri palestinesi.

