Roma, 17 mag. (LaPresse) – Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha affermato che Hamas è tornata al tavolo dei negoziati dopo che l’Idf ha dato il via alla nuova offensiva nella Striscia di Gaza. “Con il lancio dell’operazione ‘I carri di Gedeone’ a Gaza, condotta con grande forza dal comando dell’Idf, la delegazione di Hamas a Doha ha annunciato il ritorno ai negoziati per un accordo sugli ostaggi, contrariamente alla posizione di rifiuto che aveva assunto fino a quel momento”, ha detto in una nota riportata dal Times of Israel. Hamas è tornata ai negoziati senza che Israele abbia ripreso le consegne di aiuti umanitari a Gaza, “che non sono necessari”, e senza un cessate il fuoco, ha aggiunto Katz.

