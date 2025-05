Roma, 17 mag. (LaPresse) – Una persona è morta e un’altra è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale verififcatosi stamani sulla SS673 Tangenziale di Foggia, nel territorio comunale di Foggia. L’incidente, avvenuto in corrispondenza del km 16,100, ha coinvolto due veicoli. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi, il traffico è stato deviato lungo la viabilità di servizio adiacente con segnalazioni il loco. Sul posto sono intervenute le squadre di Anas, le forze dell’ordine e il 118 per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza il prima possibile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata