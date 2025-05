Milano, 16 mag. (LaPresse) – “L’autore di questo sondaggio meriterebbe di essere ricordato per la sua goliardia: perché non ci fai sapere e quali animali ti hanno educato? Perché si tratta di questo: siete mele marce di un albero da abbattere”. Lo scrive in una storia su Instagram Chiara Tramontano, sorella di Giulia Tramontano, uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello, mentre era al settimo mese di gravidanza, commentando il sondaggio shock in una chat di studenti di una scuola di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza.

