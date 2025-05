Milano, 15 mag. (LaPresse) – “Chi usa la parola ‘farsa’ è un pagliaccio, un fallito, una persona con un’istruzione del tutto sconosciuta rispetto a persone che non hanno solo un’istruzione di base, ma anche titoli accademici, meriti verso la patria, che con il proprio lavoro hanno dimostrato il loro livello di professionalità. Ma chi è lui?”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova rispondendo alle parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha detto della delegazione russa in Turchia: “Sembra una farsa”. “Su quale base una persona che è arrivata al potere grazie alle tecnologie dell’informazione e agli enormi investimenti di capitali, investiti solo per farlo funzionare come uno strumento, può mettere in dubbio il livello professionale di chiunque altro?”, ha aggiunto Zakharova, come riporta l’agenzia Tass.

