Milano, 15 mag. (LaPresse) – La Russia attenderà i rappresentanti ucraini per i negoziati a Istanbul domani dalle 10 ora locale, le 9 in Italia. Lo ha affermato il capo della delegazione russa in Turchia, Vladimir Medinsky, consigliere di Vladimir Putin, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Interfax. “Domani mattina, letteralmente dalle ore 10, attenderemo la parte ucraina, che dovrebbe arrivare per l’incontro”, ha detto Medinsky ai giornalisti, sottolineando che la delegazione russa è arrivata a Istanbul “per condurre negoziati bilaterali diretti senza precondizioni”. “Siamo pronti a lavorare”, ha aggiunto Medinsky, che ha anche definito fruttuoso l’incontro di stasera con il ministro degli Esteri turco. Medynsky ha riferito che la parte russa ha spiegato la sua posizione sulla questione ucraina. “Abbiamo già avuto oggi un incontro molto fruttuoso con il capo del ministero degli Esteri turco e abbiamo spiegato la nostra posizione”, ha detto Medinsky.

