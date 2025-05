Città del Messico (Messico), 15 mag. (LaPresse/AP) – Un’influencer messicana è stata uccisa a colpi di pistola mentre stava trasmettendo in diretta su TikTok da un salone di bellezza nello Stato centrale di Jalisco. Lo hanno confermato le autorità statali. Valeria Marquez, 23 anni, sembrava parlare con un fattorino fuori dal campo visivo delle riprese della sua diretta streaming quando è stata colpita una volta al petto e una volta alla testa ed è crollata a terra, morendo sul colpo. La modella e influencer di bellezza si trovava all’interno di un salone di bellezza nel comune di Zapopan, alla periferia di Guadalajara, quando è successo. Poche ore dopo, anche Luis Armando Cordova Diaz, ex deputato del partito messicano Pri, è stato ucciso a colpi di pistola in un bar della zona. I social media di Marquez sono stati inondati di commenti che la piangono ed esprimono shock. Le autorità statali hanno dichiarato di stare indagando sulla morte di Marquez come possibile femminicidio.

