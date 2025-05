Milano, 15 mag. (LaPresse) – L’esercito israeliano (Idf) ha riferito che è stato lanciato un missile balistico dallo Yemen verso Israele ed è stata diramata un’allerta preventiva per un’ampia area. Lo riporta il Times of Israel, che riferisce che le sirene stanno risuonando in tutto il centro di Israele e a Gerusalemme. L’Idf afferma che sta lavorando per abbattere il missile.

