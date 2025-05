Milano, 15 mag. (LaPresse) – Il Parlamento del Belgio ha approvato a grande maggioranza la fine della legge sull’uscita dal nucleare. Lo riferiscono i media belgi. In seduta plenaria, la Camera dei rappresentanti ha dato il via libera alla proposta di legge che pone fine alla legge del 2003 sull’uscita dal nucleare. Il testo per l’abrogazione della legge sull’uscita dal nucleare era stato presentato dai partiti di maggioranza e ha ricevuto il sostegno dei partiti di opposizione Vlaams Belang e Open VLD. I partiti PS e PVDA-PTB si sono astenuti, mentre Ecolo-Groen ha votato contro. La legge del 2003 fissava una data per la chiusura delle 7 centrali nucleari del Belgio e vietava la costruzione di nuovi impianti nucleari. Negli ultimi 20 anni la legge è stata modificata più volte per consentire a diverse centrali nucleari di rimanere in funzione più a lungo.

