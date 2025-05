Milano, 14 mag. (LaPresse) – “Sono grato a Sua Santità Papa Leone XIV per le sue sagge parole sulla volontà della Santa Sede di svolgere un ruolo di mediazione per ripristinare la pace globale. La pace è il desiderio più sacro di milioni di persone. Speriamo e facciamo ogni sforzo per ripristinare una pace dignitosa”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Apprezziamo l’acuta dichiarazione del Pontefice e ribadiamo il nostro impegno a portare avanti sforzi di pace significativi, tra cui un cessate il fuoco completo e un incontro personale al massimo livello con la Russia”, ha aggiunto Zelensky.

