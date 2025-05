Milano, 14 mag. (LaPresse) – Da casa Poggi “l’attizzatoio non manca e non è mai mancato”. Lo dice a LaPresse Rita Poggi, in merito alle ricerche dell’arma utilizzata per uccidere la figlia Chiara il 13 agosto del 2007 nella villetta in cui viveva la famiglia a Garlasco (Pavia). Indiscrezioni avevano indicato un attizzatoio da camino come possibile oggetto della ricerca.

