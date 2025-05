Milano, 13 mag. (LaPresse) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando con i giornalisti a Kiev ha ribadito di essere pronto a incontrare Vladimir Putin in Turchia, precisando che è pronto ad andare sia ad Ankara che a Istanbul. “In ogni caso, faremo tutto il possibile affinché questo incontro abbia luogo. Se Putin è davvero pronto a incontrarsi non solo sui media, ma nella vita reale. E poi, a livello di leader, faremo tutto il possibile per concordare un cessate il fuoco. Perché è con lui che devo concordare un cessate il fuoco. Perché solo lui decide”, ha dichiarato Zelensky, secondo quanto riporta Unian. Zelensky ha aggiunto di avere contattato Donald Trump per proporgli di partecipare a questi negoziati in Turchia: “Non conosco la decisione del presidente degli Stati Uniti, ma in ogni caso, se confermasse la sua partecipazione, penso che darebbe un ulteriore impulso all’arrivo di Putin”.

