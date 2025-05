Milano, 13 mag. (LaPresse) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che le sanzioni decise dagli alleati occidentali contro la Russia potrebbero essere applicate “a partire dai prossimi giorni” se Mosca non accetterà la tregua in Ucraina”. Lo ha detto parlando all’emittente TF1. “Ciò che è in gioco in Ucraina è la nostra sicurezza. Vogliamo un cessate il fuoco su terra, mare e aria per 30 giorni”, ha detto, “vogliamo applicare sanzioni contro la Russia nei prossimi giorni, in accordo con gli Stati Uniti”. “Non posso dirvi se Vladimir Putin si recherà in Turchia”, ha aggiunto Macron, “stiamo aspettando la risposta della Russia”.

