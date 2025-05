Roma, 13 mag. (LaPresse) – Sono 200 le delegazioni estere attese per la cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV, che si terrà domenica prossima, 18 maggio a San Pietro. Dopo la cerimonia il Santa Padre si affaccerà per l’Angelus. Subito dopo, il Papa potrebbe effettuare un giro, a bordo della Papa Mobile, lungo via della Conciliazione per salutare i fedeli. Le delegazioni arriveranno nella Capitale già da sabato mattina e verranno gestite dai reparti scorte di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria. È quanto è emerso dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, presieduto dal Prefetto, Lamberto Giannini, che si è tenuto oggi pomeriggio in prefettura a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata