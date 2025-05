Milano, 13 mag. (LaPresse) – L’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) accusa Israele di usare la fame come arma di guerra nella Striscia di Gaza. In un’intervista rilasciata alla Bbc a Londra, il commissario generale dell’Unrwa, Philippe Lazzarini, ha detto che sta terminando le parole “per descrivere la miseria e la tragedia che stanno vivendo gli abitanti di Gaza”. “Sono ormai più di due mesi che non ricevono alcun aiuto”, ha affermato, “la fame si sta diffondendo, la gente è esausta, ha fame… se non arriveranno aiuti nelle prossime settimane, possiamo aspettarci che le persone non moriranno a causa dei bombardamenti, ma a causa della mancanza di cibo”. “Questo è l’uso dell’aiuto umanitario come arma”, ha dichiarato.

