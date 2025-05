Roma, 13 mag. (LaPresse/AP) – Il presidente Usa Donald Trump è atterrato in Arabia Saudita. Ne dà notizia Fox News che ha trasmesso le immagini dell’arrivo dell’Air Force One. L’Arabia Saudita è la prima delle tre tappe del viaggio di Trump in Medio Oriente volto ad affrontare le molteplici crisi e i conflitti nella regione. Il presidente Usa incontrerà il principe ereditario Mohammad bin Salman, leader de facto dell’Arabia Saudita. I due discuteranno degli sforzi degli Stati Uniti per smantellare il programma nucleare iraniano, porre fine alla guerra a Gaza, contenere i prezzi del petrolio e di altri temi. Nel corso della giornata è prevista una cena ufficiale offerta dal principe ereditario e un incontro con Trump e i membri del Consiglio di cooperazione del Golfo, composto da Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

