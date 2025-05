Parigi (Francia), 13 mag. (LaPresse/AP) – Il tribunale di Parigi ha giudicato l’attore Gérard Depardieu colpevole di aver aggredito sessualmente due donne sul set di un film nel 2021, condannandolo a 18 mesi di reclusione con sospensione della pena. L’attore, 76 anni, è stato condannato per aver palpeggiato una costumista di 54 anni e un’assistente di 34 anni durante le riprese di ‘Les Volets Verts’. Il caso è stato ampiamente considerato come un test fondamentale per il post-#MeToo per valutare come la società francese e l’industria cinematografica affrontino le accuse di molestie sessuali che coinvolgono personaggi di spicco. Depardieu ha negato le accuse.

