Milano, 13 mag. (LaPresse) – Dopo oltre cinque mesi di attesa, Roberto, paziente veneto di 67 anni, affetto da un tumore cerebrale non operabile, ha ricevuto dalla propria Asl un diniego alla possibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito. Lo rende noto l’Associazione Luca Coscioni, spiegando che il motivo è, “secondo un’interpretazione eccessivamente restrittiva, l’assenza di ‘trattamenti di sostegno vitale'”, uno dei requisiti necessari stabiliti dalla sentenza Cappato-Antoniani che ha depenalizzato la morte volontaria assistita in Italia. “Roberto – spiega la Coscioni – è affetto dal 2006 da un glioma diffuso, una forma aggressiva di tumore cerebrale che negli ultimi anni ha comportato crisi epilettiche quotidiane, e nelle ultime settimane difficoltà motorie, continue cadute e un progressivo deterioramento cognitivo. Non ci sono terapie disponibili e la prognosi è infausta. A ottobre 2024 ha presentato la domanda alla sua azienda sanitaria per la verifica dei requisiti richiesti dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale, visite mediche realizzate nelle settimane scorse dopo una diffida del collegio legale coordinato dall’avvocata FIlomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni. E ora, a oltre cinque mesi dalla richiesta, l’esito è stato un diniego: ‘manca il requisito del sostegno vitale'”.

