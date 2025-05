Roma, 12 mag. (LaPresse) – Trentaquattro richieste di rinvio, tra cui quella per il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro e per i suoi collaboratori Morris Ceron (capo di gabinetto e direttore generale del comune di Venezia) e Derek Donadini, sono state formulate dalla procura della Repubblica di Venezia, nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione denominata ‘Palude’, condotta dalla Guardia di Finanza, nell’ambito della vicenda legata alla vendita di Palazzo Papadopoli al magnate cinese Ching Chiat Kwong, anch’egli indagato per corruzione con il suo collaboratore in Italia, Luis Lotti. L’ex assessore Renato Boraso, che deve rispondere di corruzione, ha chiesto il patteggiamento a 3 anni e 10 mesi, nel primo filone d’indagine. A breve verrà calendarizzata l’udienza davanti al Gup del tribunale di Venezia. Indagate nell’ambito dello stesso procedimento anche 16 società.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata