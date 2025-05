Milano, 12 mag. (LaPresse) – Un funzionario ucraino ha rivelato ad Axios che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà in Turchia giovedì anche se la Russia non accetterà di iniziare un cessate il fuoco oggi, come richiesto da Kiev, dai suoi alleati occidentali e dagli Stati Uniti.

