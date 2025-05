Milano, 12 mag. (LaPresse) – “Secondo i dati del nostro comando militare, la Russia sta attualmente ignorando la nostra offerta di cessate il fuoco e continua ad attaccare lungo tutta la linea del fronte”. Lo afferma il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, in un post su X, in cui riferisce di avere informato i colleghi nel corso di una “telefonata costruttiva” avuta “con i colleghi di Francia, Germania, Polonia, Regno Unito, Usa e Ue” sui “prossimi passi da compiere per far avanzare la pace”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata