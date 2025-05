Milano, 12 mag. (LaPresse) – “Il linguaggio degli ultimatum è inaccettabile per la Russia, non è adatto. Non si può parlare alla Russia con un linguaggio simile”. È quanto ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando le notizie sulla possibilità che l’Europa introduca nuove sanzioni contro la Russia se Mosca rifiutasse il cessare il fuoco in Ucraina. Lo riporta l’agenzia Tass.

