Londra (Regno Unito), 12 mag. (LaPresse/AP) – La polizia britannica indaga su un incendio scoppiato nella notte che ha danneggiato la porta della casa di proprietà del primo ministro Keir Starmer nella zona nord di Londra. Starmer ha dato in affitto la casa da quando a luglio scorso è stato eletto e vive con la famiglia nella residenza ufficiale del primo ministro a Downing Street. I vigili del fuoco di Londra hanno riferito che sono stati chiamati poco dopo l’una di notte e che l’incendio è stato domato in mezz’ora. La polizia della capitale britannica ha dichiarato che gli agenti intervenuti sul posto hanno riscontrato dei danni, ma che nessuno è rimasto ferito. “L’incendio è oggetto di indagine e il cordone di sicurezza rimane in vigore mentre le indagini proseguono”, ha fatto sapere la polizia.

