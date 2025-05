Città del Vaticano (Vaticano), 12 mag. (LaPresse) – “Una partita di tennis per le opere missionarie con Agassi? È una buona idea però non portiamo Sinner (ridendo, ndr)”. Così Papa Leone XIV rispondendo a una giornalista durante i saluti a margine dell’udienza ai media tenuta in Vaticano dal nuovo Pontefice.

