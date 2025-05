Città del Vaticano (Vaticano), 12 mag. (LaPresse) – Prima udienza giubilare per Papa Leone XIV. Il Pontefice, come comunicato dal Dicastero per l’Evangelizzazione, mercoledì 14 maggio alle 10 in Aula Paolo VI incontrerà i pellegrini partecipanti al Giubileo delle Chiese Orientali che si tiene a Roma da oggi e che si concluderà il 14 maggio alle 14 con la celebrazione della Divina Liturgia in Rito Bizantino presso la Basilica di San Pietro, a cura delle Chiese Greco-Cattolica Melchita, Greco Cattolica Ucraina, Greco-Cattolica Romena, insieme con le altre Chiese sui iuris di Rito Bizantino.

