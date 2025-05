Roma, 11 mag. (LaPresse) – L’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medioriente, Steve Witkoff, avrebbe informato i mediatori che Washington avrebbe accettato la partecipazione di Hamas al governo della Striscia di Gaza dopo la fine della guerra, a condizione che abbandonasse l’azione militare. Lo riporta il quotidiano panarabo Asharq Al-Awsat citando fonti informate. Witkoff, tramite mediatori, avrebbe presentato ad Hamas un piano per un accordo parziale che inizierebbe con il rilascio di 10 detenuti israeliani secondo i precedenti criteri di scambio, in cambio di una cessazione delle ostilità fino a 70 giorni, durante i quali sarebbe stato negoziato l’accordo finale. Le fonti hanno spiegato che l’offerta americana differisce da quella israeliana, che nell’accordo parziale prevedeva un periodo di cessate il fuoco di soli 45 giorni.

