Firenze, 10 mag. (LaPresse) – Un operaio edile albanese di 46 anni è morto per i traumi riportati cadendo da una scala, da un’altezza di circa 3 metri. È accaduto nella tarda mattinata di oggi a Firenze, in via Mariotto di Nardo, nella zona del Ponte a Greve.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata