Roma, 10 mag. (LaPresse) – “La frammentazione del Consiglio superiore della magistratura unificato in due distinti Consigli (uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri) può indebolire la magistratura e aprire la strada a influenze sui procedimenti penali; inoltre, la forte garanzia contro indebite pressioni esterne potrebbe essere ridotta e la tutela dell’unità e dell’autonomia della magistratura compromessa”. È quanto si legge nel documento approvato a Yerevan in Armenia dall’Associazione europea dei giudici (Eaj).

