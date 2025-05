Milano, 9 mag. (LaPresse) – “Ieri non l’ho sentito, impossibile, ma l’ultima volta che l’ho sentito ho scherzato con lui sul fatto che poteva essere eletto. Allora lui mi ha risposto ‘Prega perchè qui non so come va a finire'”. Lo racconta a LaPresse padre Giovanni Lenzi, amico di Papa Leone XIV, ritratto con lui nella foto alla Minitalia davanti alla riproduzione di San Pietro.

