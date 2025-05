Città del Vaticano (Vaticano), 9 mag. (LaPresse) – Papa Leone XIV risiederà in questi giorni nella sua abitazione in Vaticano, all’ex Sant’Uffizio, prima di decidere dove risiedere in via definitiva, se a Santa Marta o tornare al Palazzo Apostolico. È quanto si apprende.

