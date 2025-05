Francoforte (Germania), 9 mag. (LaPresse) – “La migrazione è una sfida comune europea e richiede una soluzione comune europea. È con questo spirito che abbiamo concordato il patto sull’asilo e la migrazione. Ora è importante metterlo in pratica per renderlo realtà, e questo comporta investimenti e tanto duro lavoro. Sono lieta di annunciare oggi che stanzieremo altri 3 miliardi di euro per questo tema. È il risultato della revisione di metà mandato. Grazie al patto avremo frontiere esterne più forti, migliori modalità per prevenire i movimenti secondari, aspetto molto importante anche in questo caso, e procedure di asilo più rapide. Questo è il lavoro interno che stiamo svolgendo. Per quanto riguarda la dimensione esterna, il secondo pilastro è il partenariato con i paesi limitrofi dell’Unione Europea, e questi partenariati danno i loro frutti. Quest’anno gli arrivi illegali sono già diminuiti del 30%. Un risultato positivo”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa con il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, a Bruxelles.

