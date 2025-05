Francoforte (Germania), 9 mag. (LaPresse) – “Mi sono congratulato ieri con il presidente degli Stati Uniti per l’accordo raggiunto con il Regno Unito. È un buon modo per procedere, ma ho anche detto che non è possibile farlo con i singoli Stati membri dell’Ue perché negoziamo gli scambi solo insieme”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in conferenza stampa con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa a Bruxelles. “La mia impressione è che lo abbia accettato, e quindi ora sa di poter negoziare con noi solo insieme. Ho anche detto che non è una buona idea inasprire la controversia sui dazi. La cosa migliore sarebbe azzerare tutto. Mi ha invitato a Washington e sono sicuro che parleremo di questa questione nel prossimo futuro”, ha detto ancora Merz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata