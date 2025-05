Roma, 9 mag. (LaPresse) – Il capo della Polizia di Stato, il Prefetto Vittorio Pisani, è stato ascoltato, per circa un’ora dai giudici del Tribunale dei Ministri, a piazzale Clodio a Roma, come persona informata sui fatti nell’ambito del caso Almasri, l’ufficiale della polizia giudiziaria libica accusato di aver torturato nel suo paese diversi migranti. L’audizione di Vittorio Pisani, secondo quanto apprende LaPresse, rientra nelle attività istruttorie che sta svolgendo il Tribunale dei Ministri dopo le denunce presentate in procura a Roma dall’avvocato Luigi Ligotti e da una delle vittime delle presunte torture da parte del generale libico che venne arrestato dalla polizia a Torino, su mandato della Corte penale internazionale, e poi scarcerato e rimpatriato in Libia con un volo di Stato.

