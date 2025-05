Milano, 9 mag. (LaPresse) – Un sub impegnato nelle operazioni di recupero del Bayesian è morto questo pomeriggio durante un’immersione nelle acque di Porticello dove è affondato il veliero. La vittima sarebbe un professionista che lavora per la Tmc Marine la società che gestisce l’operazione. Da quanto si apprende il sommozzatore avrebbe avuto un malore durante l’immersione a 49 metri di profondità. Riportato in superficie i sanitari a bordo della hebo 2 ed Hebo 10 hanno provato a rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la guardia costiera.

