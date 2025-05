Francoforte (Germania), 8 mag. (LaPresse) – “La guerra contro l’Ucraina non è semplicemente la continuazione della lotta contro il fascismo. La guerra di aggressione di Putin, la sua campagna contro un paese libero e democratico, non ha nulla in comune con la lotta contro la tirannia nazista durante la Seconda Guerra mondiale”. Lo ha detto il presidente tedesco, Frank-Walter Steimeier, nel suo discorso al Bundestag per l’80° anniversario della fine della Seconda Guerra mondiale. “Questa menzogna storica non è altro che un travestimento per la follia imperiale, per la grave ingiustizia e per i crimini più gravi. Anche e soprattutto l’8 maggio sosteniamo l’Ucraina nella sua lotta per la libertà, per la democrazia, per la sovranità. Lasciare l’Ucraina indifesa e senza difese significherebbe abbandonare la lezione dell’8 maggio”, ha affermato ancora Steinmeier, che ha ricordato il contributo dell’Armata Russa, che libero Auschwitz. “Ma è proprio per questo che ci opponiamo fermamente alle attuali menzogne storiche del Cremlino”, ha aggiunto il presidente federale.

