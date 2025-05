Città del Vaticano (Vaticano), 8 mag. (LaPresse) – “Ancora conserviamo nelle nostre orecchie la voce debole di Papa Francesco che benediceva Roma. Il Papa che benediceva Roma dava la sua benedizione al mondo intero il giorno di Pasqua”. Così Papa Leone XIV. “Dio ci vuole bene, Dio ci ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Uniti andiamo avanti, siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede il mondo ha bisogno della sua luce. Aiutateci anche voi a costruire i ponti con il dialogo gli incontri per essere un solo popolo sempre in pace. Grazie a Papa Francesco”.

