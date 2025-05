Città del Vaticano (Vaticano), 8 mag. (LaPresse) – “Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare come chiesa unita cercando la pace, la giustizia senza paura per proclamare il Vangelo ed essere missionari. Sono un figlio di Sant’Agostino, un agostiniano. Possiamo tuti camminare insieme verso quella patria. Dobbiamo essere una Chiesa missionaria con le braccia aperte”. È un passaggio del saluto di Papa Leone XIV alla folla radunata in piazza San Pietro.

