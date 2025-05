Francoforte (Germania), 8 mag. (LaPresse) – Il presidente israeliano Isaac Herzog si è congratulato con Papa Leone XIV per la sua elezione a nuovo capo della Chiesa cattolica. Herzog, sottolineando di inviare “i più calorosi auguri dalla Città Santa di Gerusalemme”, ha affermato di non vedere l’ora di “rafforzare le relazioni tra Israele e la Santa Sede e di rafforzare l’amicizia tra ebrei e cristiani in Terra Santa e in tutto il mondo”. “Che il suo papato sia un’occasione per costruire ponti e comprensione tra tutte le fedi e i popoli. Che possiamo assistere al ritorno immediato e sicuro degli ostaggi ancora detenuti a Gaza e a una nuova era di pace nella nostra regione e in tutto il mondo”, ha aggiunto Herzog.

