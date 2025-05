Città del Vaticano (Vaticano), 8 mag. (LaPresse) – “Papa Leone XIV domani mattina terrà, alle 11, una messa con i cardinali in Cappella Sistina. Domenica alle 12 si affaccerà dalla Loggia delle Benedizioni in Piazza San Pietro per il ‘Regina Coeli'”. Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando ai giornalisti.

