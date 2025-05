Francoforte (Germania), 8 mag. (LaPresse) – L’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), il servizio di intelligence interna tedesca, ha sospeso temporaneamente la classificazione di Alternative fuer Deutschland come accertata organizzazione estremista di destra. La decisione, comunicano i servizi, è legata al ricorso presentato da AfD presso il tribunale amministrativo di Colonia e un “impegno di standstill” sulla questione. Di conseguenza, il BfV “sospenderà temporaneamente la classificazione dell’AfD come associazione estremista di destra accertata, fino a quando la Corte non emetterà la sua decisione in tale procedimento accelerato, e continuerà a monitorare e trattare l’AfD solo come caso sospetto”. La classificazione resta quindi sospesa, ma non revocata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata